«Вялый, постоянно спит и жалуется»: На ВЭФ описали типичного российского мужчину

Проблемы современных российских мужчин рассмотрели специалисты на Восточном экономическом форуме, который в эти дни проходит во Владивостоке. Большинство мужчин страдают отложениями жира и депрессией, заявил главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«И что с мужчинами сегодня? Вот сегодняшний мужчина: фастфуд, алкоголь, естественно, курение, фармпродукты, стресс и экология», – сказал Аполихин (видео с выступлением специалиста опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня»). По мнению представителя Минздрава, из-за нездорового образа жизни у мужчин снижается либидо, они страдают эректильной дисфункцией, становятся раздражительными и депрессивными, а во всех бедах «винят власть и окружающих».

Пытаясь выйти из этого состояния, мужчины, по мнению Аполихина, начинают злоупотреблять алкоголем. «Согласно нашему исследованию, 72% мужчин, страдающих импотенцией – не старше 42 лет. Молодые ребята приходят, просят помочь. Мы говорим: друг, ты же пьешь, как тебе помочь? А они: жизнь такая, что выпить хочется», – сказал он.

Напомним, сегодня во Владивостоке открылся Восточный экономический форум, который в этом году проходит в седьмой раз. На ВЭФ ждут гостей из более чем 60 стран, включая представителей недружественных государств, в частности, Японии и Южной Кореи.