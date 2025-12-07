Вяльбе заявила, что Коростелев поедет на Кубок мира в Швейцарию

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу того, кто из российских лыжников поедет на предстоящий Кубок мира в Швейцарию.

Третий этап Кубка Мира пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.

«Мы понимаем, что у приглашённых лыжников должны быть визы, а они есть не у всех. Но есть часть спортсменов, у которых визы есть. Могу сказать, что Савелий Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос.

Что касается потенциальных кандидатов на приглашение… Не у всех есть визы. И за один день мы ничего не сделаем, даже если очень сильно захотим. Тем не менее главное — иметь вот это приглашение. Тогда уже даже будет легче прийти в консульство.

Дождёмся понедельника, так как FIS не работает в выходные, на письма не отвечает, они молчат. Если и общаются, то только напрямую со спортсменами. Конечно, мы не сидим сложа руки.

Честно сказать, мы в России бегаем на фторе. Нам нужно срочно сейчас чистить лыжи. Хотя бы один чехол должен быть чистым. Проблем много, но мы с ними справимся», – сказала Вяльбе «Матч ТВ».