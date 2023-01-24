Вяльбе высказалась о проблемах с трансляциями лыжных гонок в России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе разъяснила ситуацию с отсутствием телетрансляций лыжных гонок в нашей стране. По ее словам, решение передать права на показ компании «Телеспорт» было принято из-за более выгодного предложения с их стороны.

«Что касается трансляций лыжных гонок в России, все права до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Я выбрала тот вариант, который устроил меня с финансовой точки зрения. Я поступила так, как поступил бы любой нормальный менеджер – заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Я не считаю себя в чём-то виноватой перед кем-либо», - приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

При этом функционер отметила, что она не получала предложений от других телекомпаний по поводу трансляций лыжных гонок.

«Весь спортивный мир зарабатывает на спортивных трансляциях, и только в России всё наоборот. Ну и чтобы действительно закрыть вопрос: ни одного предложения с начала сезона у меня от телекомпаний не было. Ни в мае, ни в июне, ни в июле ко мне никто не приходил. Значит, лыжи им неинтересны», — сказала Вяльбе.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. В нынешнем сезоне спортсмены сборной России соревнуются во внутренних турнирах.

Права на трансляции были проданы «Телеспорту», который не стал показывать гонки на старте сезона.