news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 12:02

Вяльбе прокомментировала участие Большунова на гонках в Италии

Вяльбе прокомментировала участие Большунова на гонках в Италии
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась комментариями по поводу участия Александра Большунова в гонках в Италии.

По словам Вяльбе, участие Большунова в этих гонках – хорошо. Также она добавила, что других российских лыжников на этих соревнованиях не будет.

«Основная задача Александра Большунова – подготовка к чемпионату страны. У него есть возможность поучаствовать в соревнованиях, это хорошо», – передает слова Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, гонка в Италии состоится 13 февраля на дистанции 30 километров. Основная часть гонок чемпионата России же пройдет с 1 по 9 марта в Казани.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.

#лыжи #елена вяльбе #спорт #Александр Большунов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

9 февраля 2025
Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

9 февраля 2025