Вяльбе прокомментировала участие Большунова на гонках в Италии

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась комментариями по поводу участия Александра Большунова в гонках в Италии.

По словам Вяльбе, участие Большунова в этих гонках – хорошо. Также она добавила, что других российских лыжников на этих соревнованиях не будет.

«Основная задача Александра Большунова – подготовка к чемпионату страны. У него есть возможность поучаствовать в соревнованиях, это хорошо», – передает слова Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, гонка в Италии состоится 13 февраля на дистанции 30 километров. Основная часть гонок чемпионата России же пройдет с 1 по 9 марта в Казани.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.