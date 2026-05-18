ТИ-Спорт 18 мая 2026 17:40

Вяльбе посочувствовала Свищëву на посту нового главы новой федерации лыжных видов спорта

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Член президиума новой Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе прокомментировала избрание Дмитрия Свищёва на пост председателя организации.

«Мы вас поздравляем и сочувствуем», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Сегодня на отчётно-выборной конференции Свищëв был единогласно избран главой федерации на четыре года. ФЛГР переименована и объединена с другими лыжными федерациями. Вяльбе возглавляла ФЛГР с 2010 по 2026 год.

