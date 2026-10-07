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На главную ТИ-Спорт 7 октября 2026 12:28

Вяльбе отказалась получать нейтральный статус: «Документы подавать не буду»

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Вяльбе отказалась получать нейтральный статус: «Документы подавать не буду»
Фото: "Татар-информ"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не намерена подавать документы на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях. Причины такого решения она не раскрыла.

«Моя возможная поездка на Кубок мира? Могу точно сказать, что на нейтральный статус я подавать документы не буду. Попасть туда я могу только после его получения. По правилам FIS любой человек, имеющий отношение к сборной России, должен им обладать: все сервисеры, тренеры и врачи. Я нахожусь в таком же положении. Решила, что декларацию о нейтральности заполнять не буду, причин не назову», — сказала Вяльбе.

Таким образом, Вяльбе не сможет присутствовать на этапах Кубка мира, даже если российские лыжники получат допуск. Ранее FIS объявила о допуске россиян в нейтральном статусе, однако образец декларации о нейтральности российской стороне до сих пор не направлен.

#елена вяльбе #лыжные гонки
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