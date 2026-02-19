Вяльбе объявила, кто из известных спортсменов не примет участие на ЧР по лыжным гонкам

Фото: Федерация лыжных гонок Югры

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов не примет участие в чемпионате России-2026 по лыжным гонкам. Об этом заявила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», – цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, в прошлом году Устюгов завоевал золото в спринте классическим стилем. Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов подтвердил свое участие в Казанском лыжном марафоне, который пройдет 7 марта.

Также Вяльбе добавила, что участие в предстоящих соревнованиях не примут Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые в данный момент находятся на Олимпиаде-2026 в Италии. Согласно заявлению старшего тренера сборной России Игоря Сорина, после завершения Игр лыжники примут участие на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Чемпионат России по лыжным гонкам состоится с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. Команда республики Татарстан является действующим победителем соревнований. В общем зачете на ее счету девять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.