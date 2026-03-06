news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 марта 2026 10:07

Вяльбе о заговоре против Большунова: «Все лыжи готовили одинаково»

Читайте нас в
Телеграм
Вяльбе о заговоре против Большунова: «Все лыжи готовили одинаково»
Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Президент федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе опровергла слухи о настрое против Александра Большунова во время чемпионата России по лыжным гонкам.

Ранее 29-летний лыжник, представляющий Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, заявил в эфире телеканала «Россия 24», что его лыжи были подготовлены иначе, чем у остальных спортсменов, намекая на «заговор» сервисменов против него.

«Я не согласна с этим. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было. Когда Саша был недоволен лыжами после скиатлона, я разговаривала с его смазчиком. Никаких разных порошков или чего-то подобного не было, все лыжи готовили одинаково. Думаю, это просто эмоции», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

#лыжные гонки #чемпионат россии по лыжным гонкам #Александр Большунов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

5 марта 2026
«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

5 марта 2026
Новости партнеров