Вяльбе о Коростелеве: «Он был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала высказывания Александра Большунова и Савелия Коростелева в адрес друг друга в прессе. Также она высказала мнение, что 22-летнему Коростелеву как молодому лыжнику стоит больше сконцентрироваться на тренировках, нежели на своем медийном образе.

«Но Александр (Большунов) же не в отношении именно Савелия (Коростелева) говорил про Олимпиаду. Достаточно образно высказывался. Но я ни разу не видела, чтобы Саша потом хоть раз отвечал Коростелеву.

Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без нее. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал Олимпиаду цирком, а приглашенных спортсменов – не достойными конкуренции. В ответ Савелий Коростелев задал в СМИ ответный риторический вопрос: «Почему тогда он не здесь?»

Во время ОИ-26 в Италии Савелий Коростелев показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км), но не прошел квалификацию классического спринта, заняв 35-е место.

В рамках девятого этапа Кубка мира в Лахти 22-летний лыжник завоевал «бронзу» в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом. Это стало наивысшим достижением Коростелева на международном уровне в сезоне 2025/26.