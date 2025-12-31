Вячеслав Володин призвал законодательно бороться с киберпреступностью и мошенниками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24» обозначил главные задачи парламентариев. По его словам, работа депутатов должна строиться на принятии качественных законов и постоянном диалоге с населением, передает «ТАСС».

Спикер отметил, что в Думе выстроена система, при которой законодательные инициативы формируются на основе повестки, привезенной депутатами из регионов после встреч с избирателями. Среди актуальных вызовов, требующих законодательного решения, Володин выделил борьбу с мошенничеством и киберпреступностью.

Особое внимание председатель Госдумы уделил социальной политике, подчеркнув необходимость поддержки семей с детьми. Он сообщил, что на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 10 триллионов рублей, назвав это беспрецедентно серьезными социальными обязательствами, которых не было ранее. Также важным направлением работы остается сохранение исторической памяти и защита правды о предках.

Характеризуя атмосферу в парламенте, Вячеслав Володин заявил, что Госдума перешла к формату «меньше слов, больше дела», а конфликты и зрелища, дискредитировавшие законодательную власть на этапе становления российского парламентаризма, остались в истории.