Вячеслав Володин призвал снижать ключевую ставку

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что снижение ключевой ставки Центрального банка становится очевидным и Госдума будет возвращаться к обсуждению этого вопроса. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7%. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остаётся высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учётом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно. Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики», — подчеркнул Володин.

Он также отметил важность недопущения экономического спада:

«Надо сделать всё, чтобы не допустить рецессии и стагнации. Это задача, которую будем решать вместе с коллегами из Правительства», — добавил председатель Госдумы.