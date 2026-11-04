Вячеслав Володин поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в адрес Председателя Государственного Совета Фарида Абдулганиева поздравительную телеграмму по случаю Дня народного единства.



«Сплоченность нашего многонационального народа во все времена была надежной основой развития России. Традиции беззаветного служения Отечеству, любовь к Родине, бережное отношение к общей истории и культуре на протяжении веков объединяют нас. Сегодня эти незыблемые ценности помогают противостоять любым вызовам и угрозам, побеждать и идти вперед. В единстве – наша сила», – готовится в поздравительной телеграмме.