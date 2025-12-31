news_header_top
Общество 31 декабря 2025 09:00

Вячеслав Володин поздравил Рустама Минниханова с наступающим 2026 годом

Вячеслав Володин поздравил Рустама Минниханова с наступающим 2026 годом
Фото: пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил правительственную телеграмму Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Спикер парламента поздравил лидера республики с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

«Наполненный важными событиями, прошедший год показал, что Россия – сильное суверенное государство, которое преодолевает вызовы и решает задачи, направленные на повышение благополучия людей», – говорится в телеграмме.

Председатель Госдумы пожелал, чтобы 2026 год принес успех государству и счастье в семьи граждан, а Рустаму Минниханову лично пожелал здоровья и всего наилучшего.

#Новый год #Вячеслав Володин #Рустам Минниханов
