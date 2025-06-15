Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив значимость их труда и самоотверженности.

«О медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что оказание помощи и сохранение жизни — это не просто работа, а настоящее призвание и благородная миссия.

Председатель Госдумы выразил благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, санитаркам и нянечкам за чуткость, милосердие и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Он пожелал всем медицинским работникам крепкого здоровья, профессиональных успехов и всего самого доброго.

День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».