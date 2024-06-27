Вячеслав Володин назвал слова Бастрыкина о «госдуре» оскорблением россиян

Фото: t.me/duma_gov_ru; t.me/bastrykin

Ответ Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина парламентским журналистам на вопрос о высказывании председателя СК РФ Александра Бастрыкина в отношении нижней палаты Федерального собрания опубликовала пресс-служба Госдумы.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин.

Ранее Бастрыкин допустил оговорку, назвав Государственную думу «госдурой», обсуждая законодательство в области миграционной политики на Петербургском международном юридическом форуме.

Обращаясь к одному из присутствующих депутатов председатель СК РФ задал вопрос: «Что происходит в Госдуме, там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженной ситуации?».

Выслушав предложение обсудить данный вопрос после текущего заседания, Бастрыкин отметил: «Очень бы хотелось знать, когда хорошие законы примет наша государственная дура».