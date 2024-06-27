Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вячеслав Володин назвал слова Бастрыкина о «госдуре» оскорблением россиян
Ответ Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина парламентским журналистам на вопрос о высказывании председателя СК РФ Александра Бастрыкина в отношении нижней палаты Федерального собрания опубликовала пресс-служба Госдумы.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин.
Ранее Бастрыкин допустил оговорку, назвав Государственную думу «госдурой», обсуждая законодательство в области миграционной политики на Петербургском международном юридическом форуме.
Обращаясь к одному из присутствующих депутатов председатель СК РФ задал вопрос: «Что происходит в Госдуме, там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженной ситуации?».
Выслушав предложение обсудить данный вопрос после текущего заседания, Бастрыкин отметил: «Очень бы хотелось знать, когда хорошие законы примет наша государственная дура».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»