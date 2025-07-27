Вячеслав Володин назвал инвестиции в знания самыми надежными

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что наиболее разумным вложением остаются инвестиции в знания. Об этом он рассказал в ходе форума «Территория смыслов», как сообщает РИА Новости.

«Самая выгодная инвестиция, самая надежная, — это инвестиция в знания. Поэтому овладевайте знаниями. Не пропадет, не сгорит, не пропьете, не проиграете, не протранжирите. Если эти знания есть, они будут с вами», — подчеркнул Володин, обращаясь к участникам мероприятия.

Он также отметил, что важно не только приобретать знания, но и постоянно развивать их. По словам спикера Госдумы, сегодня у каждого есть масса возможностей для самообразования.

«Даже если мы сравниваем с предыдущими годами и временем, это факт. Поэтому используйте такую возможность», — добавил он.