Вячеслав Войнов вернулся в «Авангард» спустя пять лет

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Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с 35-летним защитником Вячеславом Войновым. Соглашение будет рассчитано на один сезон. Об этом сообщает клубная пресс-служба «ястребов» в своих социальных сетях.

Сообщается, что в составе «Авангарда» Войнов будет выступать под 26 номером.

В предыдущем сезоне именитый защитник выступал за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате Войнов отыграл в 49 играх, в которых набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+5». В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл в 4 играх, забросил 1 шайбу, при показателе полезности «-3».

Напомним, Вячеслав Войнов уже выступал за «Авангард» в сезоне-2019/2020. Также защитник ранее выступал за Питерский СКА и казанский «Ак Барс» в составе которого доходил до финала Кубка Гагарина 2023 года.

В активе защитника победа на Олимпийских играх, Кубок Гагарина и два Кубка Стэнли.