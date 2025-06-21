Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом»

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Защитник Вячеслав Войнов подпишет с «Авангардом» однолетний контракт. Об этом сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне Войнов отыграл за «Торпедо» 49 встреч, где забросил девять шайб и отдал 16 передач. В плей-офф он забросил одну шайбу в четырех играх.

Также в карьере Войнова значатся такие клубы, как СКА, «Авангард», московское «Динамо» и «Ак Барс». С петербуржцами Вячеслав взял Кубок Гагарина. Также защитник выступал за «Лос-Анджелес Кингз» из НХЛ, с которым дважды взял Кубок Стэнли.

Напомним, в минувшем сезоне «Торпедо» финишировало восьмым в таблице Западной конференции. В первом раунде нижегородцы вылетели от «Локомотива» (0-4). «Авангард» же дошел до четвертьфинала, где также уступил ярославскому клубу (3-4).