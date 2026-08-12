Вячеслав Войнов подписал контракт с «Амуром»

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Хабаровский «Амур» официально объявил о подписании однолетнего соглашения с защитником Вячеславом Войновым.

В прошедшем регулярном сезоне 36-летний хоккеист защищал цвета омского «Авангарда», приняв участие в 54 матчах. В них он записал на свой счет 6 голов и 5 голевых пасов. В плей-офф результативность ветерана оказалась нулевой: за 11 игр он не набрал ни одного очка.

В КХЛ Войнов хорошо знаком болельщикам по выступлениям за СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», нижегородское «Торпедо» и все тот же «Авангард». За карьеру в КХЛ защитник провел 497 матчей, отличившись 69 точными бросками и 178 результативными передачами.

В активе Войнова есть и международное признание: в составе «Лос-Анджелес Кингз» он дважды становился победителем Кубка Стэнли.