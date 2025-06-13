Вячеслав Пекса заявил, что мог вернуться в «Ак Барс» в прошлом сезоне

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Вратарь системы клуба НХЛ «Торонто» Вячеслав Пекса в беседе с Metaratings.ru заявил, что мог вернуться в «Ак Барс» из Северной Америки в прошлом сезоне.

«Да, был такой момент. Я очень много разговаривал с Артёмом Вячеславовичем Анисимовым, так как он тренировал меня в «Барсе». Интерес со стороны «Ак Барса» действительно был, но клубу не удалось договориться с «Торонто», – сказал Пекса.

Воспитанник системы «Ак Барса» Пекса выступает в Северной Америке с сезона 2023/24.