14 апреля 2026

Вячеслав Пекса: «Над Трампом в Америке сильно смеются»

Фото: ak-bars.ru

Голкипер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и воспитанник «Ак Барса» Вячеслав Пекса в разговоре с «Legalbet.ru» прокомментировал отношение к президенту США Дональду Трампу среди русских и американцев.

«В основном спрашивают про нынешнюю политическую ситуацию. Как у нас протекает жизнь, что изменилось. Я им рассказал, что некоторые рестораны, магазины, которые ушли с рынка, просто переименовали и всё продаётся, как и раньше. Они очень смеялись над названием "Вкусно — и точка". Были шокированы и сначала не поверили.

Тут и Путина с Трампом обсуждают. Но над Трампом здесь ребята сильно смеются. Мы, конечно, в России тоже над Трампом смеёмся, но мы больше верим его словам, чем американцы, например. Тут его воспринимают как шоумена, а не президента», – сказал Пекса.

Вячеслав Пекса выступает в Северной Америке с 2023 года.

Новости партнеров