Вячеслав Козлов рассказал, ждать ли Комтуа в первых играх с минским «Динамо»

Фото: dynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подтвердил, что нападающий Максим Комтуа примет участие в стартовом матче плей-офф против минского «Динамо». Канадский форвард, вокруг которого в последнее время было много разговоров, готов выйти на лед.

Отвечая на вопрос журналистов, летит ли Комтуа на выезд, Козлов был краток: «Макс готов. Завтра он в игре».

Наставника бело-голубых также спросили о дисциплинарных проблемах хоккеиста, который в регулярном чемпионате часто получал невынужденные удаления. «Думаю, что в плей-офф все понимают, что цена ошибки и удаления слишком высока. Я обратил внимание ещё после прошлой игры, что она подвела нас с «Ак Барсом». Будем надеяться, что ребята всё поняли», — сказал Козлов.

На уточняющий вопрос о возможной отдельной беседе с нападающим тренер ответил с интригой: «Посмотрите завтра».

Козлов также сообщил, что в первом матче не сыграет Егор Римашевский, но в серии на него рассчитывают.