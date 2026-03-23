На главную ТИ-Спорт 23 марта 2026 15:55

Вячеслав Козлов рассказал, ждать ли Комтуа в первых играх с минским «Динамо»

Вячеслав Козлов рассказал, ждать ли Комтуа в первых играх с минским «Динамо»
Фото: dynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подтвердил, что нападающий Максим Комтуа примет участие в стартовом матче плей-офф против минского «Динамо». Канадский форвард, вокруг которого в последнее время было много разговоров, готов выйти на лед.

Отвечая на вопрос журналистов, летит ли Комтуа на выезд, Козлов был краток: «Макс готов. Завтра он в игре».

Наставника бело-голубых также спросили о дисциплинарных проблемах хоккеиста, который в регулярном чемпионате часто получал невынужденные удаления. «Думаю, что в плей-офф все понимают, что цена ошибки и удаления слишком высока. Я обратил внимание ещё после прошлой игры, что она подвела нас с «Ак Барсом». Будем надеяться, что ребята всё поняли», — сказал Козлов.

На уточняющий вопрос о возможной отдельной беседе с нападающим тренер ответил с интригой: «Посмотрите завтра».

Козлов также сообщил, что в первом матче не сыграет Егор Римашевский, но в серии на него рассчитывают.

#хк динамо-москва #кубок гагарина
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
