Вячеслав Фетисов назвал фаворитов нового сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал фаворитов нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Можно пересчитать по пальцам клубы, которые имеют привилегии в нашем чемпионате: ЦСКА, СКА, "Ак Барс". В этом смысле ничего нового нет, интриги никакой. Все будет разыгрываться между ними», — цитирует Фетисова Metaratings.

Регулярный чемпионат КХЛ начнется сегодня. Казанский «Ак Барс» стартует в сезоне 3 сентября в Москве матчем с «Динамо». Нижнекамский «Нефтехимик» в тот же день встретится в Москве с ЦСКА.