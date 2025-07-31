Вячеслав Федорищев заявил, что у «Крыльев Советов» нет задачи стать частным клубом

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «Известиями» рассказал о будущем футбольного клуба «Крылья Советов».

«Нет задачи стать частным клубом. Но есть цель иметь больше 50% внебюджетного финансирования. К сожалению, сейчас не так много частных команд в российском футболе. Наша задача как учредителей «Крыльев Советов» и как друзей «Акрона» — поддерживать культуру частных клубов, давать предложения. Что мы и озвучим на форуме «Россия — спортивная держава».

Как правительство Самарской области мы сохраним контроль над клубом. Неважно, с 51% или с 20%. Важно, чтобы приходили компании, которые дадут возможность развиваться клубу. Мы сделаем это! Думаю, к завершению первой половины сезона вы увидите другие надписи на футболках. И самое главное, что даже у информационных спекулянтов не возникнет вопросов», – сказал Федорищев.

После двух туров в чемпионате России «Крылья Советов» занимают пятое место в таблице.