Вячеслав Быков: «Такие «цунами» говорят – нет глубокой аналитической работы в «Ак Барсе»

Вячеслав Быков: «Сейчас же современный хоккей базируется на зрелищности и атакующих действиях. Но при этом он тоже должен быть сбалансированным»

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«Гатиятулин приятный человек, но панибратства к себе точно не допустит»

«Ак Барс» бросает из одного состояния в другое. Уверенный разгром «Магнитки» соседствует с безвольными поражениями «Спартаку» и «Сибири». Почему не хватает стабильности, по-вашему?

Я считаю, что такие «цунами» говорят о том, что нет глубокой аналитической работы в клубе. Но, с другой стороны, могут быть и травмы игроков, и состав может меняться. Но Анвар Гатиятулин достаточно опытный тренер, который может делать правильные выводы. Тем более у него и тренерский штаб достаточно опытный. У каждого тренера бывают такие моменты, когда что-то не ладится и нужно искать решения.

Гатиятулин ставит в «Ак Барсе» совершенно другой хоккей, чем в «Тракторе» после стажировки за океаном. Считаете, возможно так быстро поменяться, но так, чтобы это еще и работало, а не были поверхностные применения конспектов?

Без этого не обойтись, нужно терпение. Если человек поставил себе задачу, нужно постоянно отшлифовывать эту работу. Постоянно анализировать и работать с командой. Объяснять, что и как. Ведь атакующий стиль, он достаточно эмоциональный. В том числе и для болельщиков. Когда был главным тренером Зинэтула Хайдярович (Билялетдинов, – прим. «ТИ-Спорт»), его стиль подразумевал сбалансированный стиль с упором на четкую оборонительную линию. Сейчас же современный хоккей базируется на зрелищности и атакующих действиях. Но при этом он тоже должен быть сбалансированным. Ты не можешь сломя голову лететь в атаку, забывая об обороне. Иначе можно просто улететь в пропасть.

«Анвар Гатиятулин достаточно опытный тренер, который может делать правильные выводы» Фото: ak-bars.ru

Похоже, это и происходит. Кажется, что этот переход от сдержанного хоккея к атакующему у Гатиятулина произошел слишком быстро, отсюда и бросание из одного состояния в другое?

Здесь только Анвар изнутри может чувствовать процесс. Как это делать? Терпеть, показывать, объяснять, анализировать снова и снова. Это такой кропотливый труд, который требует терпения. В Казани и в Татарстане в руководстве достаточно опытные люди. Мне кажется, они дают карт-бланш Анвару для того, чтобы он создал тот коллектив, который будет ставить самые высокие цели. Они не будут бросаться из стороны в сторону и делать кардинальные движения.

Это непростой момент – готовить команду, учитывая все эти нюансы. Это очень творческая задача, которая требует от тренерского штаба аналитической работы. Нужно изучать досконально и чувствовать своих игроков. Знать их физическое и психологическое состояние для того, чтобы правильно реагировать. Готовить для того, чтобы они были в форме в нужный момент и чтобы не было такого вот «цунами» вверх-вниз. Это искусство, чтобы тренерский штаб умел избегать этих цунами в течение сезона, чтобы команда шла плавно. Это не каждому дается.

Вы знаете лично Анвара Рафаиловича по челябинскому прошлому?

Да, это очень интересный человек, очень глубокий и образованный человек. Очень приятно с ним общаться и слушать его взгляд на хоккей. Обмен опытом всегда обогащает.

Он действительно очень приятный и интеллигентный. На пресс-конференциях сначала здоровается на татарском, показывая уважение местным людям. Но не играет ли это в обратную сторону? Игроки видят, что он «тихоня», которому условно можно сесть на шею?

Я сомневаюсь. Мы татары! (Смеется.) … Нет, это человек с характером. Я сомневаюсь, что это могло произойти. Тем более и в тренерском штабе у него коллеги – ребята, которые играли. Думаю, что такого панибратства или неуважения он никогда не допустит. Я уверен в этом.

Это тот тренер, который в нужный момент сможет стать грозным и напустить страху на хоккеистов?

Безусловно. Зная челябинских ребят и татарские корни, я уверен просто в этом.

«Есть чисто физиологические моменты, когда игроки устают. Спады и перепады в матчах бывают, они присущи и лидерам» Фото: ak-bars.ru

«Я всегда решал вопросы с составом сам, хоть и прислушивался ко всем в клубе»

Что случилось с «Металлургом»? Кадровые проблемы есть, но 0:5 от «Ак Барса» – это хороший срез дел в команде.

Видите, Анвар добивается результатов (смеется). Чемпионат в КХЛ довольно длинный, и чтобы держать команду в отличной форме и постоянно диктовать свою волю сопернику – это не всегда просто. Это искусство. Есть чисто физиологические моменты, когда игроки устают. Спады и перепады в матчах бывают, они присущи и лидерам. Важно правильно анализировать эти ситуации и предвосхищать.

Есть мнение, будто проблема «Магнитки» в том, что там тренеру отданы все полномочия. В том числе и трансферные дела. В вашей практике было так же?

Да. Я всегда старался все решать сам, и брал ответственность за это сам всегда, и не гнушался. Но беря ответственность, ты взваливаешь большой груз за результат и за то, что ты делаешь. В моем тренерском штабе я всегда доверял мнению любого человека, аналитическая работа очень важна. Поэтому каждый член команды имеет право голоса и своего мнения, которые он обязан высказывать. Но когда принимается окончательное решение, главный тренер берет ответственность на себя, даже если это было предложено кем-то другим. Он главнокомандующий, ему отвечать за результат.

У вас и в СКА, и в «Салавате Юлаеве», и в ЦСКА эта схема работала?

Да. Я всегда собирал единомышленников и специалистов, которые не как китайские болванчики, извиняюсь за выражение, всегда кивают головой. Здесь важна коллегиальность. Должны быть люди, которые на своем посту имеют свое мнение.

Разве Роман Борисович в СКА не мог сказать «нет, вот этого игрока мы не берем, хочу вот того»? Сейчас он так и действует.

Я не знаю, как он действует. Не могу сейчас сказать, потому что я не в клубе. А в свое время мы слушали и его мнение, и мнение других помощников, которые участвовали в совещаниях, разборах. И он принимал участие в свое время. Не сразу, конечно, мы его постепенно привлекали. У нас были и другие ребята, которые работали до меня со СКА. Мы их сознательно оставили в команде. Для того, чтобы они помогали, чтобы они могли передавать этот опыт.

«СКА для Евгения Кузнецова – это вызов. Потому что это молодая перспективная команда с талантливой молодежью. И выбор на Евгения пал не просто так» Фото: ska.ru

«Приезд Кузнецова в СКА – это PR-ход, рассчитанный на движение вперед всего клуба»

Что думаете о трансфере еще одного вашего земляка, Евгения Кузнецова? Правильный он сделал выбор в пользу возвращения из НХЛ?

Это уже решение самого Евгения. Каждый человек выбирает то, что ему подходит на данный момент. Где комфортно ему и его семье. Тот хоккей, в который он хотел бы играть и получать удовольствие от этого. Да, это своего рода бизнес, ты зарабатываешь деньги. Но то, что ты получаешь удовольствие и тем более живешь в своей стране, тоже важно. СКА для него – это вызов. Потому что это молодая перспективная команда с талантливой молодежью. И выбор на Евгения пал не просто так. Он опытный человек и может передать молодежи опыт игры в России и за океаном. Команда СКА сделала отличный PR-ход. Но PR-ход осознанный и рассчитанный на то, что он даст положительный потенциал и движение вперед всего клуба.

Продолжается история с вратарями в СКА. В Петербурге голкиперы вообще не задерживаются. При вас такого не было. Не стоит ли остановиться?

Возможно, они ищут оптимальный вариант. Не могу судить, но, на мой взгляд, эти рокировки связаны с тем, что они стараются подобрать игрока, который бы стал центральной фигурой в команде. Где тыл будет прикрыт. Тем более команда молодая, амбициозная. С молодыми ребятами нужен вратарь, который будет «подчищать». Если бы это была опытная команда, был бы другой вопрос. В такой команде вратарь всегда должен быть в тонусе, сконцентрированным и выручать. Это непростая роль, когда команда играет много в атаке.

Ищут своего Микко Коскинена, в общем…

Микко был совсем другого уровня, конечно. Но да, почему бы и нет?

«Я считаю, что Воробьев – это хороший и опытный специалист, который имеет право также ошибаться, работать с хорошим легендарным клубом армейцев» Фото: cska-hockey.ru

«Воробьев из 0:7 выводы сделает. А кто не проигрывал крупно?»

ЦСКА по-прежнему не может найти баланс после эпохи Федорова. Владимир Плющев говорит, что у Воробьева не получится, потому что тот никогда не нюхал армейский дух. Насколько это имеет значение?

По мне это гротеск. Нужно знать семью Воробьевых. Это семья, которая в хоккее известна уже давно, и там колоссальный опыт – что у отца, что у сына. И я не думаю, что армейский дух может влиять. Это профессионал. Но нужно притереться. Чтобы войти в коллектив, чтобы тебя приняли, чтобы тебя слушали, чтобы те импульсы, позывы и рекомендации игрокам нашли отражение в игре. Идет перестройка.

Единственное, всем армейским болельщикам хотелось бы, чтобы команда снова показывала ту игру, которую все болельщики ждут. Результативную, с хорошим катанием, амбициями, молодежью. На это тоже нужно время. Воробьев умеет работать с молодежью.

Только 0:7 у него в «Металлурге» никогда не было, а тут уже схватил.

Когда молодая команда, 0:7 – это даже лучше, чем 0:1 или 1:2. 0:7 – это все ясно. Не наш день, закрыли тему. Проиграли, спасибо за урок, нужно двигаться дальше. А вот когда вы проигрываете 1:2 – это намного болезненнее. Я думаю, что это присуще молодым командам. Сегодня большая радость, а завтра пропасть. Думаю, он то выводы сделает!

Вы верите, что Воробьев с ЦСКА добьется хороших результатов?

Я считаю, что Воробьев – это хороший и опытный специалист, который имеет право также ошибаться, работать с хорошим легендарным клубом армейцев. А кто не проигрывал крупно? И у меня так же же было, и у Юрзинова, и у других специалистов.

«Команда «Барыса» в основном скомплектована из иностранных игроков. На мой взгляд, они вообще должны делать акцент на развитие хоккея в своей стране и уделять внимание» Фото: ru.hcbarys.kz

«В Казахстане должны делать акцент на развитие хоккея в своей стране. Не все иностранцы хороши»

У «Барыса» странные проблемы и уже вторая тренерская отставка. Может, не в тренерах проблема, а в неправильно выстроенной системе клуба?

Команда «Барыса» в основном скомплектована из иностранных игроков. И вот здесь, наверно, есть причина. На мой взгляд, они вообще должны делать акцент на развитие хоккея в своей стране и уделять внимание. Важно, чтобы усиление команды своими игроками продолжалось. Какими бы ни были иностранцы, это иностранцы. Да, есть профессионалы, которым неважно, какой ты национальности, ты работаешь на хоккей. Но есть и другие, которые в какой-то момент не лягут под шайбу. Не все иностранцы хорошего уровня. Когда местный игрок играет, а публика идет, он уже спустя рукава никогда играть не сможет. Для него это честь. Если вы возьмете минское «Динамо», то там уже много своих доморощенных игроков играет. Но, видимо, нужно время, это не так просто – сегодня мы решили играть в хоккей, и у нас появились игроки высокого уровня.

«Барыс» как раз объявил о том, что расстается почти со всеми своими легионерами и будет делать ставку на своих.

Я не читал об этом, но видите, как выходит. Но и бросаться из полымя в воду тоже неправильно. Я не сторонник принимать какие-то кардинальные решения. Хотя им виднее. Они делали какой-то анализ. У них есть традиции. В Усть-Каменогорске команда выступала в ВХЛ. Есть очень интересные игроки в Казахстане. Это быстрые ребята, очень техничные, эмоциональные, с хорошим катанием. Я помню, очень интересно с ними играть и работать. Но в одном состоит аналитическая работа и задача: понять, что они хотят. Какой хоккей они хотят видеть. Как они хотят развивать хоккей и хотят ли они его развивать или нет.

В этом-то и проблема, что стратегического планирования там, видимо, нет. Потому и бросает клуб из одного кардинального решения в другое.

Поэтому нужна правильная директива с Министерством спорта и с руководством страны. Принимать какие-то решения и думать.

«То, что Сергей Звягин был хороший вратарь, это может означать, что это и хороший руководитель, и главный тренер» Фото: hawk.ru

«Звягин был хорошим вратарем. Он может быть и хорошим руководителем»

В «Авангарде» тоже большие проблемы с начала сезона. Считаете продление Звягина было удачной идеей? Насколько тренер вратарей быть хорошим главным тренером?

Не в моей компетенции давать оценку. Но это был хороший вратарь. Важно уметь вести за собой команду, создавать боеспособный коллектив, игроков и тренерский штаб, который выполняет свою работу. Главный тренер – это уже верхушка. Человек, который старается создать вот эту совместную работу. То, что это был хороший вратарь, это может означать, что это и хороший руководитель, и главный тренер. В истории есть примеры. Не от одного человека зависит весь процесс. Очень важно, как он построит работу.

Артем Курьянов уже ушел с поста генерального менеджера в пользу тренерской работы. Возможно, его уже готовят на смену Звягину.

Вы копаете слишком глубоко. Мне кажется, Антон старался создавать вместе с Звягиным ту команду, на которую они рассчитывают. И сейчас руководство команды просто дает шанс в критический момент, когда все силы нужно бросить на то, чтобы поднять эмоциональный уровень и качество команды. Чтобы ребята тоже поверили в себя снова. А так как Антон был в курсе тех, кого приглашали в команду, вот им дают шанс вместе из этой ситуации выбраться.

Просто убрать тренера или генерального менеджера – это не совсем хороший сигнал. Потому что игроки могут подумать, что это не их вина, и будут играть шаляй-валяй. И не факт, что какой-то новый человек придет и все изменится. Поэтому это обдуманное решение. Ищут внутренний резерв, прежде чем пойти на внешний рынок.

«Трактор» уверенно лидирует на Востоке. Решение отказаться от Заварухина в пользу Гру от менеджмента все-таки оправдало себя?

Такой вывод можете сделать после того, как они что-то завоюют в конце сезона. Сейчас преждевременно говорить и петь дифирамбы. То, что руководство выбрало этого тренера, – они же проанализировали, кто он, чем занимался… Думаю, руководство очень скрупулезно и серьезно подошло к вопросу. Школа «Трактора» всегда была известна воспитанниками. Не только в России. Поэтому я думаю, приглашение этого тренера было специальным, чтобы он работал на перспективу с молодыми ребятами. Будем надеяться, это даст хороший результат.