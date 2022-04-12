Вячеслав Быков отреагировал на увольнение Квартальнова из «Ак Барса»

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал увольнение Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера казанского «Ак Барса».

«Любое увольнение — это беда для специалиста. В этой профессии нужно быть готовым к такому роду решений. Видимо, руководство посчитало, что нужно сделать изменение курса. Итоги работы Квартальнова? Эта команда всегда находилась вверху.

Конечно, если нет Кубка, то многие станут говорить, что не получилось. Но нужно смотреть шире, с другой стороны. Здесь много нюансов. У нас же все заточено на результат, хотя есть другие аспекты развития», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» три сезона. Лучший результат в плей-офф - финал Восточной конференции в сезоне 2020/2021.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.