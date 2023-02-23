©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Главное – выздоравливайте»: добровольцы поздравили пациентов Военного госпиталя Казани
Сегодня в новом Казанском военном госпитале прошел праздничный концерт для бойцов, которые восстанавливаются после ранений, полученных в зоне спецоперации. Его подготовили добровольцы Молодой гвардии «Единой России».
Ребята сами вышли с такой инициативой, руководство госпиталя их поддержало. Две недели участники составляли программу, репетировали и наконец 23 февраля пришли в госпиталь. Добровольцы признаются, что очень хотели поздравить с праздником тех, кто встречает его вдали от дома и родных.
В зале собрались пациенты из разных отделений госпиталя. Здесь проходят лечение и те, кто был ранен в зоне специальной военной операции, а также курс реабилитации те, кто участвовал в других военных конфликтах.
Пока ждали начала концерта, общались между собой, шутили, напевали песни группы «Любэ», которые звучали фоном, иногда просили сделать громче.
«Сегодня праздник – День защитника Отечества. Здесь собрались те ребята, которые защищают нашу Родину сегодня, чтобы нам и нашим детям жилось лучше завтра. Конечно, не прийти к ним и не поздравить с этим праздником, было бы неправильно», – отметил депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов.
Ольгу Павлову представили бойцам как вице-президента Федерации синхронного плавания России, она дополнила ведущего: «Прежде всего я поклонник ваших подвигов», – обратилась она к собравшимся.
«Сегодня необычный день. Обычно принято 23 февраля поздравлять мужчин, а 8 марта – женщин, но сегодня у нас ситуация в России немножечко другая. Уместно было бы поздравлять не только офицеров, солдат, ополченцев, наших мобилизованных, добровольцев, но и их жен, матерей, которые ждут и работают на наш фронт», – отметила заслуженный тренер РФ, член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.
Представители партии пожелали бойцам крепкого здоровья, чтобы они как можно скорее выписались из госпиталя. Подчеркнули, что пришли не просто посмотреть концерт, а выслушать тех, кому необходима какая-либо помощь.
Объяснили, что после или во время концерта к ним можно подойти со своими вопросами или проблемами.
Со сцены военного госпиталя учащиеся казанских вузов и музыкальных школ исполнили песни, танцы, читали стихи. Перед защитниками Родины выступил и Никита Лункин из Донецкой Народной Республики.
Бойцы снимали номера артистов на видео, активно поддерживали их аплодисментами, подпевали. Когда звучали песни времен Великой Отечественной войны, на глазах бойцов появились слезы.
В конце молодогвардейцы вручили бойцам открытки, нарисованные детьми Донбасса для своих защитников.
«Татар-информ» поинтересовался у бойцов, понравился ли им концерт: «Конечно, понравился, а как иначе!» – с улыбкой ответили они.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»