«Вы являетесь достоянием исламского мира»: Минниханов посетил «женский трек» KazanForum

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов посетили площадки трека «Женский взгляд» XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Дорогие наши женщины, представительницы стран исламского мира, рады вас приветствовать в России, в Казани, — обратился Марат Хуснуллин к участницам «Женского трека». — Мы считаем, что развитие отношений с мусульманскими странами, безусловно, под собой подразумевает и выстраивание контактов с организациями, которые возглавляют женщины. В этом мы видим большую перспективу дальнейшего сотрудничества, и я надеюсь, что посещение Казани даст еще один шаг для продвижения в данном направлении».

«Наш форум стал в десять раз красивее благодаря участию в нем наших прекрасных дам, вы являетесь большим достоянием исламского мира, — подчеркнул Рустам Минниханов. — В настоящее время роль женщины, матери значительно возрастает. Сегодня женщины — активные бизнесмены и политики, общественные деятели, но при этом продолжают сохранять традиционные ценности. Мы вами гордимся! Большое вам спасибо, желаем успехов!»

В Казани сегодня стартовал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», в его работе принимают участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.