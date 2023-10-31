«Вы всё сможете!»: воспитанники детсадов Нижнекамска передали бойцам СВО письма

Фото: © Надежда Багаутдинова

Нижнекамские воспитатели и воспитанники четырех детских садов присоединились к патриотической акции «Письмо солдату».

Делегация из детского сада №19 пришла в общественный центр на Химиков, 72б. Дети принесли письма для военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Изготовили их ребята своими руками, творчески подойдя к процессу.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Малыши рассказали, какие пожелания написали военнослужащим. Дети попросили солдат побыстрее возвращаться домой живыми и здоровыми, говорили, что их очень ждут дома и что, конечно, они всё смогут.

Сотрудники, занимающиеся сбором помощи, в свою очередь заверили, что весточки из Нижнекамска на фронт отправятся уже в ближайшее время.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Всего дети передали около 100 писем. Как отметила председатель СТОС Лариса Орлова, к таким весточкам из дома бойцы относятся очень трепетно, кто-то даже хранит их у самого сердца.

Дети на этот раз не просто принесли письма: для них провели небольшую экскурсию по волонтерскому центру, где собирают гуманитарную помощь. Школьник Игорь Обухов прочитал ребятам стихи собственного сочинения на патриотическую тематику.

Фото: © Надежда Багаутдинова

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