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«Вы всё сможете!»: воспитанники детсадов Нижнекамска передали бойцам СВО письма
Нижнекамские воспитатели и воспитанники четырех детских садов присоединились к патриотической акции «Письмо солдату».
Делегация из детского сада №19 пришла в общественный центр на Химиков, 72б. Дети принесли письма для военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Изготовили их ребята своими руками, творчески подойдя к процессу.
Малыши рассказали, какие пожелания написали военнослужащим. Дети попросили солдат побыстрее возвращаться домой живыми и здоровыми, говорили, что их очень ждут дома и что, конечно, они всё смогут.
Сотрудники, занимающиеся сбором помощи, в свою очередь заверили, что весточки из Нижнекамска на фронт отправятся уже в ближайшее время.
Всего дети передали около 100 писем. Как отметила председатель СТОС Лариса Орлова, к таким весточкам из дома бойцы относятся очень трепетно, кто-то даже хранит их у самого сердца.
Дети на этот раз не просто принесли письма: для них провели небольшую экскурсию по волонтерскому центру, где собирают гуманитарную помощь. Школьник Игорь Обухов прочитал ребятам стихи собственного сочинения на патриотическую тематику.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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