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«Вы вступаете в новую большую жизнь»: Мухаметшин вручил паспорта 20 юным татарстанцам
В здании Госсовета РТ прошло торжественное вручение паспортов юным татарстанцам. Были выбраны 20 учеников школ, наиболее ярко проявивших себя. Документ им вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Сегодня в очень торжественной обстановке, в день 30-летия Конституции Российской Федерации, провели церемонию вручения паспортов юным гражданам нашей республики. Они получили свой главный документ в здании Госсовета Татарстана. Наряду с теми полномочиями и правами, которые появляются у гражданина после вступления в новую взрослую большую жизнь, появляются и обязанности быть дисциплинированным, ответственным, уважать старших, воспитывать патриотизм», — рассказал Мухаметшин.
На самой церемонии он рассказал молодым людям о возможностях, которые сегодня есть в Татарстане для самореализации, и выразил уверенность, что они станут достойными продолжателями традиций нашей республики, и пожелал ребятам крепкого здоровья, исполнения задуманного и радовать своих родителей.
«Хочется сказать спасибо за эту церемонию. Было очень радостно и ответственно получить паспорт в здании Государственного совета Татарстана из рук председателя парламента Фарида Мухаметшина. Это событие останется в памяти на всю жизнь», — поделилась ученица Изюминской школы Сабинского района Амила Газизова.
Она пообещала хорошо учиться и трудиться на благо России и Татарстана.
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