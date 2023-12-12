«Вы вступаете в новую большую жизнь»: Мухаметшин вручил паспорта 20 юным татарстанцам

Фото: © Арсений Каримов/ «Татар-информ»

В здании Госсовета РТ прошло торжественное вручение паспортов юным татарстанцам. Были выбраны 20 учеников школ, наиболее ярко проявивших себя. Документ им вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня в очень торжественной обстановке, в день 30-летия Конституции Российской Федерации, провели церемонию вручения паспортов юным гражданам нашей республики. Они получили свой главный документ в здании Госсовета Татарстана. Наряду с теми полномочиями и правами, которые появляются у гражданина после вступления в новую взрослую большую жизнь, появляются и обязанности быть дисциплинированным, ответственным, уважать старших, воспитывать патриотизм», — рассказал Мухаметшин.

На самой церемонии он рассказал молодым людям о возможностях, которые сегодня есть в Татарстане для самореализации, и выразил уверенность, что они станут достойными продолжателями традиций нашей республики, и пожелал ребятам крепкого здоровья, исполнения задуманного и радовать своих родителей.

«Хочется сказать спасибо за эту церемонию. Было очень радостно и ответственно получить паспорт в здании Государственного совета Татарстана из рук председателя парламента Фарида Мухаметшина. Это событие останется в памяти на всю жизнь», — поделилась ученица Изюминской школы Сабинского района Амила Газизова.

Она пообещала хорошо учиться и трудиться на благо России и Татарстана.