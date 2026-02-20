«Вы воспитали настоящих героев»: в Нижнекамске семьям участников СВО передали награды

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В ЗАГСе Нижнекамска прошла торжественная церемония вручения государственных наград России семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Ордена были переданы родственникам 28 бойцов. Накануне награды получили еще 25 семей.

Проникновенные строки песни, прозвучавшей в начале церемонии, с первых секунд тронули собравшихся. В зале не скрывали слез матери, жены, сестры, дочери, а также отцы и сыновья погибших военнослужащих.

К семьям обратился глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Радмир Беляев. Он подчеркнул значение подвига бойцов и поблагодарил родителей за воспитание сыновей.

«Если бы не их подвиг, если бы не наши бойцы, мы бы сейчас здесь не сидели, детей воспитывать не смогли, а сидели бы в окопах в лучшем случае… Большое вам спасибо, вы воспитали настоящих героев. Подчеркну – детям сказать, что ваши отцы настоящие герои, они сражались за Россию и вы должны гордиться своими отцами», – сказал он.

Военный комиссар Нижнекамска и района Газинур Ситдиков также выразил слова благодарности родным погибших.

«Воины не умирают, они живут с нами всегда. Сегодня я хотел вам сказать спасибо за то, что вы были с ними, поддерживали их», – отметил он.

На церемонию Наталья Кушнарева пришла вместе с сыном Иваном. В зоне СВО погиб ее муж и отец мальчика Константин Кушнарев. Семья с уважением отнеслась к его решению отправиться на фронт.

«Я очень этого боялась, но он как настоящий мужчина, прошедший Чечню, Бахмут, он сказал – я должен защищать, если не мы, то кто еще, я хочу чтобы вы спали спокойно… Не каждый мужчина согласится пойти, поэтому мы очень гордимся», – рассказала Наталья.

Ирина Артемьева потеряла на СВО сына Евгения. Как и любая мать, она тяжело пережила известие о гибели, но говорит о чувстве гордости за своего героя.

«Чувство, с одной стороны, большой утраты, а с другой, есть чувство долга, которое осталось от советских времен, патриотизм, будем говорить так», – поделилась она.

Церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества и завершилась минутой молчания в память о погибших героях.