«Вы вносите вклад в улучшение жизни людей»: Володин поздравил Минниханова с днем рождения
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения.
«Решая задачи, направленные на устойчивое развитие Республики Татарстан, повышение ее социально-экономических показателей, вы вносите вклад в улучшение жизни людей», – подчеркнул спикер нижней палаты Федерального Собрания.
«Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, всего самого доброго», – заключил Вячеслав Володин.