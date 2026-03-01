news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 1 марта 2026 13:11

«Вы вносите вклад в улучшение жизни людей»: Володин поздравил Минниханова с днем рождения

Читайте нас в
Телеграм
«Вы вносите вклад в улучшение жизни людей»: Володин поздравил Минниханова с днем рождения
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения.

«Решая задачи, направленные на устойчивое развитие Республики Татарстан, повышение ее социально-экономических показателей, вы вносите вклад в улучшение жизни людей», – подчеркнул спикер нижней палаты Федерального Собрания.

«Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, всего самого доброго», – заключил Вячеслав Володин.

#Рустам Минниханов #Вячеслав Володин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время намаза, сухура и ифтара в Казани на март 2026

Время намаза, сухура и ифтара в Казани на март 2026

1 марта 2026
Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

28 февраля 2026