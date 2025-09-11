«Вы в ответе за репродуктивный потенциал всей России»: в Казани открыли конгресс урологов

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В международном выставочном комплексе «Казань Экспо» открылся юбилейный, XXV Конгресс Российского общества урологов. Мероприятие собрало 1700 урологов из разных регионов России и зарубежных стран.

Перед началом форума участники могли ознакомиться с выставкой внушительных размеров. На ней представлены медицинская литература, препараты, оборудование для диагностики и лечения. Гости мероприятия также могли посетить тематический лекторий и попробовать в работе хирургические тренажеры.

«Президент России ставит перед нами задачу технологического суверенитета и прорыва. Мы сделали определенный прорыв, внедрив роботические технологии. Урология всегда являлась лидером здравоохранения в России, активно внедряла инновации. Для нас важно, чтобы эти технологии пришли не только в крупные города, но и в небольшие населенные пункты», – отметил председатель РОУ, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко.

Сегодня технологии искусственного интеллекта активно внедряются в медицинскую практику. Как подчеркнул Петр Глыбочко, к таким инструментам следует подходить с осторожностью.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы в МГМУ разработали специальную программу, которая поможет в лечении рака почки. В течение пяти минут за счет 3D-моделирования и искусственного интеллекта создается модель органа конкретного пациента с опухолью. Далее разрабатывается тактика лечения. Все это позволяет оказать высококвалифицированную помощь без большой кровопотери и сохранить орган», – рассказал он.

Как отметил Глыбочко, технология уже применяется в больницах России и Белоруссии. В 2026 году ее хотят сделать повсеместной в РФ.

«Мы реально движемся и развиваемся. Сегодняшний конгресс даст нашим урологам хорошие знания и умения. Здесь пройдут мастер-классы и олимпиады для молодых ученых», – добавил председатель РОУ.

Отдельно Петр Глыбочко затронул тему деторождения. Ранее, отметил он, при проблемах с зачатием обследование начинали преимущественно с женщины. Теперь же ситуация меняется, и репродуктивное здоровье мужчин станет объектом повышенного внимания. Эту мысль поддержал в своем видеообращении к участникам конгресса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы не можем говорить о росте рождаемости, если не обеспечим эффективную профилактику и лечение заболеваний, влияющих на мужскую фертильность. За 2024 год (в рамках диспансеризации – прим. Т-и.) были обследованы почти три миллиона мужчин в возрасте 18-49 лет. Впервые были выявлены патологии репродуктивной системы у 18,5 тысячи мужчин», – сказал министр.

Михаил Мурашко обозначил значимую проблему: мужчины зачастую игнорируют свое здоровье и реже женщин обращаются за профилактическими осмотрами. Министр призвал сформировать новую культуру заботы о себе, чтобы обеспечить демографическое будущее страны.

«Этот конгресс – место обмена информацией и практиками, которые будут направлены на совершенствование медицинской помощи. Выставка конгресса говорит о том, что сегодня наша страна готова к импортозамещению», – сказала Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Нам очень приятно, что вы с пиететом относитесь к нашей республике и городу. Мы уверены, что это место силы для профессионалов», – сказала она.

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов подчеркнул, что врачи-урологи занимаются не только лечением болезней, но и отвечают за репродуктивный потенциал, за человеческий потенциал всей страны.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Конгресс проходит в столице Татарстана не впервые. В 2023 году Казань уже принимала форум урологов. Главный внештатный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь отметил, что в следующем году площадка проведения останется прежней.

«Коллеги, нам с вами Казань нравится?» – спросил у собравшихся Петр Глыбочко. Зал ответил утвердительными возгласами и аплодисментами.

«Я бы хотел выразить благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову за гостеприимство, особое отношение к РОУ и за то, что он делает для наших коллег-урологов в республике. Строятся новые лечебные учреждения, создаются условия для того, чтобы молодые люди отсюда не уезжали», – отметил Петр Глыбочко.

Конгресс Российского общества урологов в «Казань Экспо» продлится до 14 сентября.