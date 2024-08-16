«Вы уже победители»: В Казани открыли соревнования спортсменов с пересаженными органами

В столице Татарстана стартовали третьи Всероссийские трансплантационные игры с участием зарубежных спортсменов. Соревноваться здесь будут люди после трансплантации органов: почки, печени, сердца, легких и даже комплекса сердце-легкие, а также доноры, которые подарили часть себя другому человек, и пациенты, находящиеся на диализе – процедуре, которая заменяет работу почек.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Здорово видеть вас здоровыми, счастливыми, активными. Вы, прежде всего, победители, поэтому финал сегодняшних игр будет только подчёркивать ваши возможности и наши возможности в том, чтобы дать стране еще больше здоровых и активных людей», – обращаясь к участникам, отметил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик Сергей Готье.

Индивидуальные состязания продлятся четыре дня. Участники покажут свои умения в беге, боулинге, бадминтоне, настольном теннисе, плавании, скандинавской ходьбе, дартсе и шахматах. Также спортсмены смогут попробовать свои силы в командных видах спорта: баскетболе, волейболе и мини-футболе.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Мы как врачи не понаслышке знаем, что такое трансплантация, что такое пересадка органов, но в то же время мы прекрасно понимаем, какой дух, какое желание жить должны быть у людей для того, чтобы жить обычной жизнью, а вы – спортсмены, которые достигают результатов», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Стоит отметить, что впервые игры проводят не в столице РФ, а в регионе. Марсель Миннуллин добавил, что для республики большая честь принимать такие соревнования, и она готова делать это и в будущем.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В спортивных соревнованиях зарегистрировались 250 участников из 44 регионов страны, а также гости из Беларуси. Александр Пешко прибыл из Бреста. Уже 8,5 лет он живет с пересаженной почкой.

«Я по специальности преподаватель физкультуры и всегда поддерживал активный образ жизни, пересадка абсолютно ничем мне не мешает. Возможно, я даже больше начал заниматься спортом, потому что я сейчас не работаю, пенсионер. И я достигаю больших личных спортивных результатов после пересадки», – отметил Александр Пешко.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отправил приветственное послание участникам соревнований. Он подчеркнул значимость подобных мероприятий и выразил благодарность всем, кто приехал в Казань.

Сергей Готье заявил, что ранее более 22 тысяч человек были обречены на гибель, но благодаря трансплантации теперь они ведут полноценную жизнь, свободную от болезней.