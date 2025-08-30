«Вы устроили нам праздник» - в Казани завершился Кубок наций-2025 по хоккею на траве

Фото: Евгений Романов, «Татар-Информ»

30 августа в Казани прошли решающие матчи международного Кубка наций по хоккею на траве. На турнире принимали участие сборные Казахстана, Беларуси, России и России-2 (U21).

Победителем Кубка наций 2025 года стала команда сборной России. Серебро завоевала Россия-2 (U21). Бронзу из столицы Татарстана увезла сборная Беларуси.

Отметим, что среди лучших игроков Кубка наций было отмечено три представителя сборной России: лучший вратарь (Яшина Ангелина), лучший защитник (Гончарова Яна), лучший полузащитник (Каримова Алина).

Во время награждения победителей и призеров Кубка наций с приветственным словом к спортсменам обратился первый вице-президент Федерации хоккея на траве России Алексей Сорокин.

«Хотелось бы сказать, что я рад завершить соревнования. В этом году вы устроили нам праздник. Было много неожиданных результатов матчей. Накал страстей и эмоций в соревнованиях был потрясающим и самым сильным среди всех Кубков наций, которые были за последние годы. Я вас всех поздравляю с результатами. Достигайте ещё больше, ставьте задачи ещё выше. Поздравляю всех победителей и призеров. И, конечно, Татарстан с днем республики» – отметил Сорокин.