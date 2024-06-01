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«Вы тоже приходите!»: Минниханов показал, как проходят «Алексеевские перезвоны»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями из поселка Алексеевское, где проходит 22-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Снимки опубликованы в телеграм-канале Раиса.
На два дня — 1 и 2 июня — в республику съехались талантливые звонари со всей России и из Белоруссии. Событие собрало свыше 5 тысяч гостей.
«Фестиваль инде 22 тапкыр үткәрелә. Ел саен катнашучылар һәм тамашачылар саны арта. Сез дә килегез!» — заключил руководитель республики (Фестиваль проводится уже в 22-й раз. С каждым годом количество участников и зрителей увеличивается. Вы тоже приходите!).
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