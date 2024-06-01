«Вы тоже приходите!»: Минниханов показал, как проходят «Алексеевские перезвоны»

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями из поселка Алексеевское, где проходит 22-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Снимки опубликованы в телеграм-канале Раиса.

На два дня — 1 и 2 июня — в республику съехались талантливые звонари со всей России и из Белоруссии. Событие собрало свыше 5 тысяч гостей.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

«Фестиваль инде 22 тапкыр үткәрелә. Ел саен катнашучылар һәм тамашачылар саны арта. Сез дә килегез!» — заключил руководитель республики (Фестиваль проводится уже в 22-й раз. С каждым годом количество участников и зрителей увеличивается. Вы тоже приходите!).