«Вы топ №1»: в Татарстане наградили администраторов лучших госпабликов

Лучшие госпаблики Татарстана в сфере образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты, культуры и молодежи назвали сегодня в Казани. Их отобрали по итогам анализа более 4 тыс. страниц в социальной сети «ВКонтакте». Церемония награждения администраторов официальных страниц госучреждений в соцсетях состоялась вечером в «Школе 21».

«Вы помогаете нам получать оперативную обратную связь. Основная миссия госпабликов — своевременно выявлять тонкие участки нашего „льда“ и вовремя реагировать. Хочу пожелать, чтобы неприятных инцидентов у нас было меньше, было больше позитивных новостей», — сказала на церемонии награждения министр культуры РТ Ирада Аюпова, обращаясь к победителям конкурса.

Сегодня госпаблики служат основным каналом связи между гражданами и государством, а также значимой частью государственной информационной политики. Они не просто информируют людей о работе учреждений, муниципальных образований или территорий, но и разъясняют важные вопросы, аккумулируют обратную связь, что позволяет выявлять насущные проблемы татарстанцев и быстрее находить пути их решения.

«Хочу пожелать правильного развития. И, конечно, кто, как не вы, будете афишировать наши большие спортивные победы и замечательные моменты в жизни спорта», — отметил шестикратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России, депутат Госсовета РТ Данис Зарипов.

Как пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, работники бюджетной сферы и госучреждений зачастую ведут паблики в качестве дополнительной нагрузки.

«У нас нет отдельной штатной единицы для человека, который бы вел всё это. Этот тот человек, который первым читает критические замечания и дает обратную связь как руководителю, так и внутри коллектива. От вашей быстрой и молниеносной реакции зависит общий результат нашей работы на благо людей. В современном мире работа в соцсетях — топ номер один», — заявила Зарипова.

Заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов поблагодарил организаторов мероприятия, поздравил победителей и заметил, что на систему образования приходится примерно 50% от общего количества госпабликов Татарстана.

В свою очередь министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков поблагодарил администраторов госпабликов за их большой труд. «Вы ярко, креативно, красочно, актуально и интересно подаете новости в разных форматах», — подчеркнул он.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин указал на важность обратной связи в области медицины. «Нам важно отслеживать, каков градус настроения населения, как население отзывается о тех мероприятиях, которые проводятся. Важна обратная связь, удовлетворенность населения — важный критерий качества оказываемой медицинской помощью», — констатировал он.

Награждение победителей конкурса стало завершающим аккордом форума «Госпаблики», аудиторией которого стали около ста администраторов официальных страниц госучреждений и муниципальных образований республики в социальных сетях.

Программа мероприятия включала изучение актуальных трендов и лучших практик по работе в соцмедиа, знакомство с новыми инструментами развития сообществ на онлайн-платформах, практикумы и мастер-классы. В качестве спикеров на форуме выступили эксперты АНО «Диалог Регионы», представители АО «Татмедиа», блогеры, фотографы и видеографы.

По итогам конкурса лучшими в сфере образования стали госпаблики лицея «Иннополис», лицея №2 Чистополя, а также детского сада N94 «Соенеч» Нижнекамска и детского сада №12 «Буратино» Нурлат.

В сфере спорта отмечена официальная страница в социальных сетях физкультурно-спортивного объединения «Тасма» Казани.

Лучшим в сфере здравоохранения стал госпаблик городской поликлиники №21, в сфере социальной защиты — Буинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в сфере культуры — музея-заповедника «Казанский Кремль» и РДК «Юность» Менделеевска. Лучшими в молодежной сфере признаны паблики Студенческих отрядов Татарстана и молодежного центра «Высота» Лениногорского района.

Победителем в номинации «Лучший госпаблик ПФО в сфере здравоохранения» стала официальная страница в соцсетях Республиканской клинической больницы. Паблик ведет ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Татарстана Валерия Белова.

По данным генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, 33% россиян подписаны на госпаблики. Татарстан — один из лидеров по количеству таких сообществ, всего в республике насчитывается более 6,7 тыс. пабликов в соцсетях с общей аудиторией более 3 млн человек. Организаторами форума выступили Администрация Раиса Татарстана и АНО «Диалог Регионы» в РТ.