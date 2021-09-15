Минниханов наградил многодетные семьи Татарстана в Казанском Кремле

Сегодня в Казанском Кремле прошел торжественный прием от имени Президента РТ Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. На мероприятии матерям республики, воспитавшим пять и более детей, были вручены орден Российской Федерации «Родительская слава» и медаль Республики Татарстан «Ана даны — Материнская слава».

«По традиции мы сегодня чествуем образцовые татарстанские семьи, внесшие весомый вклад в процветание республики, воспитавшие детей достойными членами общества. Особые слова признательности хочу выразить замечательным многодетным семьям, которым сегодня будут вручены медали „Ана даны — Материнская слава“», — сказал руководитель РТ, обращаясь к собравшимся в зале.

В этот день в Казанском Кремле собрались представители самых разных отраслей экономики и социальной сферы. В числе участников торжественного приема были врачи, аграрии, строители, нефтехимики.

Фото: © Наталья Рыбакова

«Своим добросовестным трудом вы созидаете современный Татарстан, приумножаете духовный и экономический потенциал страны. Вы взяли на себя благородный и ответственный труд - родительство. Большое спасибо каждому из вас», - добавил Рустам Минниханов.

Руководитель республики в своем выступлении отметил, что Татарстан остается одним из лидеров ПФО по количеству зарегистрированных браков: данный показатель по сравнению с прошлым годом вырос на треть. А это значит, что татарстанцы смотрят в будущее с оптимизмом. Кроме того, в республике многое делается для поддержки семей с детьми, сказал он, и пожелал всем семьям республики благополучия и здоровья, любви, гармонии и взаимопонимания.

Указом Президента РФ за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом Российской Федерации «Родительская слава» были награждены родители 15 детей Хабир и Алсу Мухарлямовы из Балтасинского района.

«Я вышла замуж в 18 лет, нашему браку уже 35 лет. Вместе с супругом воспитали наших детей. Сейчас дети выросли, и стало легко, но когда они были маленькими, было сложно. Мой супруг трудится механизатором, а я отвечаю за воспитание детей», - поделилась с ИА «Татар-информ» Алсу Мухарлямова.

Ее супруг, в свою очередь, отметил, что очень рад приглашению Президента РТ в Казанский Кремль. Он поблагодарил руководство республики за поддержку многодетных семей.

Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медалью Республики Татарстан «Ана даны – Материнская слава» награждены Луиза Габдрахманова из Муслюмовского района, Альбина Гизатуллина из Камско-Устьинского района, Анна Филипова из Балтасинского района. Все они воспитали по пять детей. Кроме того, награду получила Марина Варламова из Казани, воспитавшая шестерых детей.

«Совсем скоро наша семья будет отмечать маленький юбилей – 20 лет, но у нас есть шесть замечательных детей. Все наши дети очень рады, что воспитываются в многодетной семье. А еще мы очень рады, что в республике поощряются и поддерживаются многодетные семьи. Семья для нас является той тихой, надежной пристанью, где можно отдохнуть душой», - сказала в ответном слове Марина Варламова.

Все семьи в награду получили памятные подарки от Президента РТ. Также для них выступили творческие коллективы республики.