«Вы создаете развитие республики и страны»: Минниханов наградил лучших татарстанцев

В Казанском Кремле состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами выдающихся татарстанцев. Добиваясь профессиональных высот в самых разных сферах, они вносят значительный вклад в социально-экономическое лидерство республики и повышают конкурентоспособность России. Такую оценку награждаемым дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что нынешняя церемония награждения традиционно приурочена к грядущему празднику весны и труда. В то же время, напомнил Минниханов, совсем скоро вся страна и республика будут отмечать один из главных воинских праздников – День Победы.

В списке награждаемых оказались ветераны Великой Отечественной войны – как непосредственные участники боевых действий, так и труженики тыла. Президент Татарстана вручил им медали «100 лет образования ТАССР», поздравил с наступающим праздником и выразил глубокую признательность за их вклад в победу над фашизмом.

«Вы являетесь достойным примером для всех жителей нашей республики», - обратился Минниханов к ветеранам.

По его словам, все награждаемые – граждане, которые благодаря упорному и самоотверженному труду смогли добиться больших успехов на своих профессиональных направлениях. Эти достижения во многом определяют лидирующее положение республики по всем ключевым направлениям развития.

«Татарстан находится среди регионов-лидеров России по многим социально-экономическим показателям. В республике реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, жилищном и дорожном строительстве. Успешно развивается агропромышленный комплекс. Позитивные перемены идут в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики», - обратился к участникам торжества Рустам Минниханов.

Он добавил, что поддержка со стороны федерального центра и лично Президента России позволяет республике воплощать перспективные планы по улучшению жизни людей и стабильному развитию региона.

«Среди награждаемых присутствуют авторитетные руководители предприятий и учреждений, внесшие большой вклад в процветание и конкурентоспособность нашего региона. Своим успешным трудом вы обеспечиваете высокие темпы социально-экономического развития республики и в целом нашей страны – России», - резюмировал Рустам Минниханов.

В заключение Президент Татарстана еще раз поблагодарил всех присутствующих за их трудовые достижения. После этого стартовала сама церемония награждения, в ходе которой 48 человек получили 42 республиканские и 6 федеральных наград. Среди них – орден Александра Невского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и «Дуслык», а также другие почетные звания и медали.

