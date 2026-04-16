«Вы совершаете подвиг»: митрополит Кирилл поздравил пациентов и врачей ДРКБ с Пасхой

Сегодня в храме иконы Божией Матери «Целительница» комплекса «Тихий сад» ДРКБ Татарстана прошло Пасхальное богослужение. Его возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Вместе с главой Татарстанской митрополии приехал архиерейский хор Казанской епархии, а на службу пришли сотрудники больницы, маленькие пациенты, проходящие лечение в клинике, их родители, а также жители близлежащих жилых комплексов.

«Всех вас так радостно видеть и поздравить с праздником Святой Пасхи. Очень рад, что в этот день вы пришли в этот замечательный храм. Принято говорить, что дети – это цветы нашей жизни. Когда эти цветочки распускаются, мы радуемся, а когда они увядают – на душе становится тяжко. Мы очень надеемся, что ангелочки, которые сегодня страдают за нас, выздоровеют», – сказал владыка Кирилл.

Митрополит подчеркнул, что в детской больнице нельзя работать без любви к юным пациентам. По его словам, именно с чувством любви врачи, медсестры, нянечки приходят в стены клиники и вкладывают в свой труд душу.

«Дай Бог здоровья детям, родителям, которые ухаживают за ними, и всем тем людям, которые здесь трудятся. Мы склоняем голову перед подвигом, который вы совершаете. Перед тем, что вы делаете для тех, у кого последняя надежда – ваши действия», – отметил Кирилл.

Богослужение завершилось крестным ходом. Казанская епархия передала подарки детям, проходящим лечение в ДРКБ, а священнослужителям передали детские рисунки. Прихожане получили праздничные открытки.

Накануне верующие встретили один из главных праздников в православии – Светлое Христово Воскресенье. После праздника идет Светлая седмица – время особой радости и красивых праздничных Богослужений, сопровождаемых колокольным звоном.