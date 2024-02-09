«Вы совершаете огромную ошибку»: Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что не помнит, когда именно в последний раз разговаривал с американским коллегой Джо Байденом. Видео беседы и ее расшифровка опубликованы на сайте Кремля.

Когда Такер Карлсон переспросил: «Вы не помните?» – Владимир Путин парировал: «Нет, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела».

Он добавил, что разговаривал с Байденом до начала спецоперации.

«И я, кстати, ему тогда говорил – не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, – но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», – сказал Путин.

Он отметил, что более детальную информацию о содержании разговора Такеру Карлсону лучше выяснить у самого Байдена – ему будет легче это сделать, поскольку он гражданин Соединенных Штатов.