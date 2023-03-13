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«Вы сникли»: Светлана Захарова призвала членов Молпарламента РТ активнее работать
Члены Молодежного парламента при Государственном Совете Татарстана прошли большой отбор для того, чтобы занять свои места. При этом некоторые из них не проявляют активности, в том числе в законотворческой деятельности. Эту работу необходимо усилить, заявила на заседании Молпарламента РТ председатель Комитета Госсовета республики по социальной политике Светлана Захарова.
«Вы все прошли определенный конкурс, боролись за эти места. Поэтому я совсем не понимаю, почему некоторые из вас сникли, а также вашу неактивность. Есть и те ребята, которые постоянно со мной взаимодействуют и выходят с инициативами. Хотелось бы, чтобы активнее работали ваши комиссии, приглашайте на каждое заседание. Отрадно, что вы меня услышали и начали проявлять себя в законотворческой деятельности, Татарстан отмечают и на уровне ПФО», — заметила Захарова.
При этом парламентарий подчеркнула, что не все законотворческие инициативы сразу находят поддержку и решение. Некоторые из них принимаются спустя много лет.
Желаемые акценты предстоящей работы Молодежного парламента РТ обозначил и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он обратил особое внимание на патриотическую проблематику и на программы для сельской молодежи.
«Мы еще не в полной мере раскрыли потенциал Молодежного парламента РТ. Здесь есть широкое представительство организаций, мы должны еще более активно работать. Значительно нужно усилить работу в законотворческой деятельности, а также в области патриотизма. Здесь мы имеем огромный потенциал для роста», — убежден министр.
Кроме того, в Молпарламенте Татарстана собраны представители районов республики, которые могут поднимать актуальные проблемы сельской молодежи на заседаниях. Это поможет создать условия для самореализации молодых сельчан, добавил Садыков.
Об итогах работы Молпарламента РТ в 2022 году отчиталась его председатель Нина Шимина. «Для членов Молодежного парламента РТ 2022 год был богатым на события. Они проходили обучение, стажировки в органах государственной власти, получали значимые назначения, организовывали республиканские и международные форумы и проекты, донорские акции и многое другое», — перечислила общественница.
Что же касается законотворческой деятельности, то в прошлом году высокую оценку на уровне Приволжского федерального округа получила инициатива Молпарламента, касающаяся татуировок. Активисты предложили запретить делать тату несовершеннолетним без согласия родителей.
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