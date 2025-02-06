«Вы профессионалы или обидчивые девочки?». Андрей Разин раскритиковал судей КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Металлург"

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин написал в своем телеграм-канале обращение к российским судьям, в котором раскритиковал их за бойкот рукопожатий в гостевом матче «Металлурга» с «Трактором», в котором его команда уступила 5:2. По его словам, судейская бригада решила не пожимать ему руку.

«Дорогие судьи! То что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово! Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с "Трактором", вы лишний раз показываете своё пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки? То, что вы не состоялись как хоккеисты, — это ваша вина, а не тренеров. (Тренироваться надо было лучше!) Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите, и ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад!» — написал Разин в тг-канале RAZ I GOL.

Напомним, после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» Андрей Разин в шутку предложил заменить судейские бригады искуственным интелектом, который бы исключил фактор ошибок. В качестве примеров он привел тенисные матчи, где существует система автоматического определения попадания мяча в ту или иную зону корта.

Следующий матч магнитогорцы проведут 12 февраля с тем же челябинским «Трактором».