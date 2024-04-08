«Вы пришли сюда за знаниями»: в Казани стартовал 15 сезон проекта «Кадровый резерв»

В казанском экстрим-парке УРАМ стартовал 15 сезон проекта «Кадровый резерв», в котором поучаствуют 110 человек из разных городов и районов Татарстана, а также других регионов страны. Первым мероприятием для ребят стала встреча с министром по делам молодежи РТ Ринатом Садыковым.

«Первое, что хочу вам сказать - это то, что вы - большие молодцы и уже сделали большой шаг для своего саморазвития: прошли на очный этап "Кадрового резерва". Вы пришли сюда за знаниями, новыми контактами, форматами общения и навыков. Таким образом вы повышаете свою конкурентоспособность. Это шаг вперед, который потом позволит сделать ещё два. Среди участников вижу знакомые лица из системы молодежной политики разных городов, компаний, вузов. Это говорит о том, что проект растет, интерес повышается. К тому же рабочие тетради и форма в этом году тоже просто шикарные», - поприветствовал участников проекта министр.

Также Садыков ответил на вопросы участников проекта. Среди тем, которыми интересовались ребята, были профессиональный путь министра, его впечатления о стажировке в Японии, структура и особенности молодежной политики как отрасли, система высшего образования и студенческого самоуправления и многие другие.

Всего в этом году на «Кадровый резерв» поступило порядка 800 заявок, 110 смогли пробиться через отборочный этап для участия в образовательной программе. Она пройдет с апреля по сентябрь и включит в себя три очных и два дистанционных этапа. Также программа охватит два направления: «Создаю и развиваю», предназначенное для «новичков» в сфере молодежной политики, а еще «Масштабирую и развиваю» для тех, кто уже активно работает в этой сфере, стремясь выйти на новый уровень.

«Нас ждут насыщенные ближайшие четыре дня. Первый мы посвятим погружению в тематику молодежной политики республики. Каждый из вас пришел с разным опытом и знаниями. Нам важно сориентироваться, сверить часы перед стартом самой образовательной программы», - сообщила участникам исполнительный директор республиканского проекта «Кадровый резерв» Алена Бакирова.

Цель первого очного этапа данной программы – дать участникам изучить себя, определить свои сильные стороны и зоны роста, а также научить основам коммуникации с разными целевыми аудиториями, пояснила она.

Республиканский молодежный проект «Кадровый резерв» проводится ежегодно с 2009 года Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке правительства РТ и министерства по делам молодежи Татарстана. За 14 лет реализации проекта в нем приняли участие более 15,7 тыс. человек. Всего было обучено около 2310 человек, из которых более 210 «резервистов» пригласили на работу в органы государственной и муниципальной власти РТ, более 330 участников и финалистов проекта трудоустроили на предприятия промышленного и коммерческого секторов.