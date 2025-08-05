«Вы – пример»: Магдеев встретился с военными – участниками чемпионата «Абилимпикс»

В Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев встретился с участниками чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» – военнослужащими, принимавшими участие в специальной военной операции. Чемпионат объединил представителей 79 регионов России и стал уникальной площадкой для тех, кто после ранений или участия в боевых действиях возвращается к мирной жизни и продолжает профессиональное развитие.

Участники соревновались в 15 компетенциях, демонстрируя навыки в таких сферах, как веб-разработка, сборка электронного оборудования, вокальное мастерство, управление беспилотными летательными аппаратами и других.

Наиль Магдеев поблагодарил бойцов за силу духа и стремление к развитию, отметив, что их участие в чемпионате – это не просто победа в конкурсах, а важный шаг к личному восстановлению и новой жизни:

«Вы – хороший, добрый, яркий пример для всех нас, для подрастающего поколения. Вы прошли дорогами войны, видели все ее ужасы. Но ваш характер, ваш внутренний стержень дают вам возможность не останавливаться, а двигаться вперед – учиться, совершенствоваться, быть нужными обществу», – отметил глава города.

Ринат Сабирзянов, инженер по образованию, занял первое место в компетенции «веб-разработка». До мобилизации он занимался предпринимательством.

К чемпионату готовился вместе с наставниками из Набережночелнинского педагогического колледжа, которым выразил особую благодарность.

Евгений Аксенов завоевал второе место в компетенции по сборке-разборке электронного оборудования, а Ильдар Карюков стал бронзовым призером в исполнительском мастерстве (вокал).

Поддержка наставников, атмосфера взаимопомощи и соревновательный дух помогли участникам раскрыться с новой стороны.

Ильфар Салахов, ранее работавший инженером по сервисному обслуживанию, занял шестое место в той же технической компетенции, а Алексей Симонов – двенадцатое место в управлении БПЛА.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».