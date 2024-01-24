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«Вы — пример для многих»: глава Новошешминского района встретился с бойцом СВО
Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов встретился с участником спецоперации. Глава муниципалитета поприветствовал бойца Михаила, который по зову сердца ушел защищать Родину, и выразил ему слова благодарности.
Затем участники обсудили условия нахождения в зоне проведения спецоперации, будни на передовой, волнующие вопросы и необходимые меры поддержки, в том числе гуманитарную помощь.
«Вы — пример для многих, с честью выполняете поставленную перед вами задачу. Мы в свою очередь будем и дальше продолжать помогать участникам СВО и их семьям», — сказал Вячеслав Козлов и вручил денежную помощь бойцу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вячеслав Козлов передал рации Александру Хорькову, главе Екатерининского сельского поселения, который добровольцем ушел на специальную военную операцию.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: администрация Новошешминского района.
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