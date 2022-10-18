Минниханов: Ответственность каждого к своему делу позволит России победить в спецоперации

Фото: пресс-служба Президента РТ

В Татарстане ведется системная работа по воспитанию профессионалов среди молодежи. Юные татарстанцы, осваивающие мастерство в самых разных профессиональных сферах – от промышленного дизайна до сектора гостеприимства – являются примером для подражания у сверстников, а также ценным кадровым ресурсом для развития экономики. Об этом на церемонии чествования победителей и призеров финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2022» заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Торжество прошло на площадке Казанского Кремля и собрало десятки юных татарстанцев, освоивших профессиональные навыки в различных сферах на мировом уровне.

«Татарстан вновь показал высокие результаты на прошедших в сентябре соревнованиях по профессиональному мастерству российского и международного уровня. Наша республика в очередной раз подтвердила лидирующие позиции, заняв вторую строчку в рейтинге регионов по итогам Национального чемпионата и чемпионатного цикла», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что прошедший Национальный чемпионат стал десятым по счету в рамках движения «Молодые профессионалы». В завершившемся цикле 2021/2022 годов сборная Татарстана завоевала 111 медалей: 34 золотых, 39 серебряных и 38 бронзовых, а также 55 медальонов за профессионализм.

Параллельно с финалом Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошел международный Евразийский чемпионат. В общем медальном зачете Евразийского чемпионата первое место заняла российская национальная сборная по профессиональному мастерству. В состав национальной сборной от Татарстана вошли 4 конкурсанта по 3 компетенциям, завоевавшие золотые медали.

«Каждая ваша медаль — это успех Татарстана. Такого результата нельзя добиться без системной работы и полного вовлечения экспертов и тренеров. <...> Ваши победы являются дополнительным плюсом и неоспоримым преимуществом перед будущим работодателем. Республика и дальше будет поддерживать движение „Молодые профессионалы“, внедрять его высокие стандарты в образовательную практику», — обратился к юным участникам торжества Президент РТ. По его словам, в сегодняшних условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, очень важно, чтобы каждый на своем месте ответственно относился к своему делу и выбору. Это позволит обеспечить общий результат, а значит – победу России.

«Каждый из вас – очень востребованный специалист, уже состоявшийся человек. Получив профессию, вы стали самодостаточными людьми. Движение молодых профессионалов показало, насколько важно для любой страны иметь такой потенциал. Вы очень полезны для нашей страны, являясь примером для других. Мы на вас всегда опирались и продолжим поддерживать», – резюмировал Рустам Минниханов.

По окончании вступительной части, мероприятие продолжилось в формате награждения молодых профессионалов официальными благодарственными грамотами, а также фотографированием.