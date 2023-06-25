«Вы приехали из суеты, а тут спокойствие»: как встречает туристов Северная Осетия-Алания

«Город ангелов»

Первой точкой путешествия по Республике Северная Осетия–Алания стал «Город ангелов». Это мемориал в Беслане в память о погибших во время страшного теракта 2001 года. Здесь похоронены 333 жертвы той трагедии.

«В школе заложниками были более 1 тыс. человек, погибли 333, большинство из них – дети. Здесь похоронены и те, кто скончался после продолжительных болезней после теракта. Третьего сентября проходят траурные мероприятия, где вслух называют имена всех погибших, а школы во всей республике начинают учебу только с 4 сентября», –пояснила представитель Госкомитета по туризму Северной Осетии-Алании.

В конце аллеи с захоронениями стоит памятник от детей Армении, где написана одна фраза: «Умоляю, дайте воды». Вообще, во многих местах мемориала рядом с могилами можно заметить маленькие бутылки с водой или даже целые вазы. Люди приносят их сюда, потому что многие дети во время той ужасной трагедии погибали от обезвоживания, а когда удалось освободить выживших, они первым делом просили пить.

Также многие приносят на кладбище-мемориал детские игрушки и маленькие глиняные фигурки. Здесь же расположен и памятник погибшим членам группы «Альфа» и «Вымпел», которые освобождали школу от террористов. Во время той операции погибли 10 спецназовцев. Это были самые большие потери за одну операцию в истории этих подразделений.

Отель среди гор

Для журналистов, прибывших в Северную Осетию-Аланию, выбрали отель в селе Горная Саниба в одном из ущелий рядом с горами главного кавказского хребта. До него пришлось добираться по горной дороге около 40 минут, однако виды, которые открывались из окна автобуса, не давали скучать.

Встречал гостей лично хозяин гостиницы, Виталий Бикоев. По словам местных жителей, если бы осетинское гостеприимство было человеком, то это был бы непременно он.

«Мы туристов встречаем, привозим, все летаем комфортно. Здесь есть зоопарк, церковь 12 века. Аналогов той воды, которая у нас в номерах, на Северном Кавказе нет. Она из родника. Можно открыть кран и пить, там ионы серебра. А если будет желание омолодиться, то рядом купель. Если вы там искупаетесь, вы друг друга не узнаете. У нас экоотель, соответственно, все продукты, которые есть, они собственного производства: от овощей до мяса и творога. Я сам делаю вино и граппу», – рассказал о своем отеле Виталий Бикоев.

Первое отличие от Татарстана, которое бросается в глаза – это более размеренный темп жизни среди спокойных гор. Именно для того, чтобы отдохнуть от суеты и расслабиться люди и приезжают сюда, в Северную Осетию-Аланию, считает хозяин отеля.

«Люди, живущие в городах, соскучились по натуральным продуктам. Мы хотим, чтобы люди вновь почувствовали этот вкус. Здесь у каждого своя цель. Ко мне много приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Они хотят просто спокойно и тихо отдохнуть от суеты. Многие просто ходят по горам, где много троп, много живописных пейзажей и святых мест», — рассказывает Виталий Бикоев.

Вода из горных источников – одна из главных достопримечательностей региона. По словам Бикоева, за шесть лет на чайниках в его гостинице так и не появилась накипь, и они стоят как новые.

Горная Саниба — это село, где проживают не более 20 семей, многие так же сдают комнаты туристам. Особенно важна для осетин церемония встречи туристов. Обязательно должны присутствовать осетинские пироги, накрыт стол, а все гости должны сделать по глотку из специальной чаши, наполненной вином или другим напитком.

«Мы поняли, в чем сила, брат...»

Недалеко от села Горная Саниба находится Геналдонское ущелье. Здесь находится мемориал в память о съемочной группе известного российского актера Сергея Бодрова. Сюда ежедневно приезжают люди из разных регионов России. Точное место гибели съемочной группы неизвестно, но есть три предположительные точки. Как раз примерно между ними и установлен памятник – граффити с портретом артиста и подписью «Мы поняли, в чем сила, брат. Сила – в единстве». Под ним приезжие оставляют портреты Бодрова и сигареты.

«Трагедия произошла 20 сентября 2002 года. В 20 часов восемь минут 30 секунд произошел сход ледника Колка. Из-за того, что ущелье узкое, основная масса остановилась здесь. Все было заполнено смесью снега, льда, камней и всего, что стихия сметала. Скорость ледника достигала 200 километров в час. Доподлинно неизвестно, где погибла группа Бодрова, есть три теории, но мемориал решили сделать здесь, в Геналдонском ущелье», – рассказала руководитель туристической компании «Табити тур» Алена Бестаева.

Та трагедия унесла жизни более 150 человек, останки многих из них так и не нашли, они были стёрты в пыль бушующей стихией. При этом поисковые работы проводились в течение нескольких следующих лет. Образовавшуюся из ледника породу не могли взять лопаты и кирки, поэтому в дело шла взрывчатка.

«Нашли только искореженный автомобиль и тот оказался местного жителя, а от съемочной группы не осталось ничего, они как будто канули в параллельную вселенную. Граффити появилось здесь в 2005 году, оно со временем менялось. Затем сделали и таблички с именами», – пояснила гид.

Полностью растаял ледник только в прошлом году, но все еще в некоторых местах можно найти остатки той лавины.

Ледник Колка сходит раз примерно в 70 лет. По расчетам ученых, вновь это должно было произойти в 2004 году, однако случилось на два года раньше. Причины называют разные: очень снежная зима, которая наполнила ледник, упавший сверху на него кусок другого ледника, землетрясение, внешние факторы. Доподлинно, почему это произошло, неизвестно до сих пор.

«В тот день съёмочная группа уже должна была завершить работу и покинуть горы, в этот день не пошли туда два актера, которые играли персонажей, которые должны были выжить в фильме Бодрова, – вспоминает Алена Бестаева. – Это действительно была настоящая трагедия. Есть люди, которые приезжают в Северную Осетию только ради этой локации».

Предполагаемое место гибели группы Бодрова находится далеко не там, где ледник завершил свой смертоносный путь. Он прошел еще около 11 километров. Там установлен монумент памяти погибшим при сходе Колки, выполненный в виде человека, закованного во льдах.

Самый большой некрополь на Северном Кавказе

Следующей точкой путешествия стала Даргавская котловина, где расположены захоронения аланов – коренного народа Северной Осетии. Они выполнены в необычном формате. Склепом служат небольшие домики на склоне горы, куда они относили усопших и складывали на полки. Их останки можно увидеть до сих пор.





«Это самый крупный некрополь на территории Северного Кавказа: около 95 могильников трех видов: надземные, полуподземные и подземные. Их строение зависело от состоятельности семьи. Хоронили согласно аланским традициям, в лучшей одежде, с украшениями, предметами быта. Склепы были фамильные. Здесь захоронено около 10 тыс. человек», — пояснила руководитель компании «Табети тур».

Когда человек в поселении аланов умирал, для него мастерили деревянную лодку, на которой помещали в склеп через специальное отверстие, где уже лежали останки его предков. Благодаря сухому климату и ветру могильники хорошо проветривались, из-за чего внутри до сих пор сохранились мумифицированные тела.

«Само селение располагалось на другом берегу от некрополя. Река служила преградой между живым и загробным миром», – рассказала Алена Бестаева.

Лестница отпущения грехов и крепость в горе

Затем через Какадурский перевал можно попасть в Куртатинское ущелье, где располагается один из самых туристически развитых населенных пунктов в Северной Осетии – Феагдон. Немного в отдалении от города находится самый высокогорный мужской монастырь в России. К входу ведет лестница, на которой, по поверью, можно замолить свои грехи.

«Каждая ступенька чуть выше, чем предыдущая. Существует поверье, что когда человек поднимается, он может попросить простить все свои грехи. В обиходе ее называют "Лестница отпущения грехов"», – сообщила гид.

Всего лестница насчитывает 53 ступени. После нее человек уже с чистым сердцем может заходить в монастырь, молиться и ставить свечку.

В этом же ущелье находится еще одна достопримечательность – крепость 14 — 16 веков Дзивгиш. Ее не так просто увидеть, потому что она находится прямо внутри горы. Систему пещер местные жители приспособили под крепость, где установили бойницы и дополнительные проходы.

Удачное расположение и неприступность крепости позволяли аланам выдерживать длительную осаду. Если же им нужно было покинуть пещеры, то выходили через проход, ведущий на другую сторону горы. Сейчас туристы могут забраться в первое помещение крепости, осмотреть ее изнутри и полюбоваться видом гор напротив через окошки бойниц с высоты десятка метров.

Самый высокий конный монумент в России и зеркальный барс

Интересным сходством между Татарстаном и Северной Осетией-Аланией стало то, что на гербах обеих республик расположен барс. Но если в первом случае это снежный барс, то во втором – переднеазиатский леопард, подвид барса.

Это животное очень почитают на территории региона, поэтому в Кадаргавадском ущелье находится арт-объект в виде леопарда, выполненного из зеркал. Он стоит на камне, висящем на скале над рекой Терек.

«Эту локацию для арт-объекта выбрали потому, что здесь самое узкое место ущелья: в ширину около 15 метров, в высоту — 60. Леопард сделан из зеркал, потому что они очень хорошие охотники и очень хорошо сливаются с местностью, когда выслеживают добычу», – пояснила Бестаева.

Другим интересным монументом стал самый высокий конный монумент в России, посвященный Нусах Уастырджи, расположенный в Алагирском ущелье. Это осетинский покровитель мужчин, воинов и путников. Именно у него просят благословения, когда отправляются в дорогу, а женщинам запрещено даже произносить его имя.

«Раньше здесь было святилище для тех людей, которые приходили с гор или только туда направлялись. Здесь они просили благословения, отправляясь в путь. А памятник был установлен в 1995 году как дар народу Осетии. Монумент весит 28 тонн, размер только копыта лошади – 120 сантиметров, а головы лошади – шесть метров. Это самая большая конная скульптура в России», – рассказала экскурсовод.

Поиграть в снежки на высоте двух километров и пройти мастер-класс по осетинскому танцу

В Северной Осетии-Алании огромное количество горных хребтов, ущелий и перевалов невероятной красоты. Следующей точкой нашего путешествия было выбрано Цейское ущелье, где на фуникулере можно забраться на высоту свыше двух километров прямо к снежным вершинам.

Ехать на фуникулере пришлось около 15 минут. Удивляет контраст. На старте довольно тепло, вокруг зеленая трава и деревья, даже не сразу понятно, зачем на входе предлагают взять в аренду теплый плед. Но все становится ясно на вершине. Огромные сугробы довольно широкой дорожкой вели к вершине горы.

Отличным завершением дня для любого туриста в Северной Осетии может стать вечерняя программа в этно-культурном комплексе «Родовые башни Цаллаговых». Потомок древней фамилии несколько лет назад принял решение восстановить сооружение, построенное его предками для обороны.

«С 2016 года мы занимаемся восстановлением исторической части нашего села. Я сам потомок тех, кто все это строил еще в 15 веке. Изначально это был исключительно добровольческий проект, мы это делали, потому что это наше родное. Затем сюда начали ездить туристы, им нравилось погружаться в культуру, в историю», – рассказал руководитель проекта Заурбек Цаллагов.

Помимо экскурсии по башне, где сохранены некоторые древние артефакты, в историческом комплексе можно познакомиться с разными направлениями местной культуры. Здесь можно научиться печь осетинские пироги, выковать кинжал, а также пройти мастер-класс по кавказскому танцу. Такие вечера тут проводятся пару раз в неделю.

Проект «Родовые башни Цаллаговых» не остался незамеченным и на федеральном уровне. В гостях побывал даже Президент России Владимир Путин, который оставил свою подпись на одной из дверей башни.

«Это наша древняя традиция. Раньше старший одной семьи мог прийти к другой и оставить родовую печать, что свидетельствовало о защите и взаимовыручке между двумя фамилиями», – пояснил Цаллагов.

«Кавказский Петербург» и дом Вахтангова

Столица Северной Осетии-Албании — город Владикавказ. В историческом центре города сохранилось много зданий разных веков постройки, стилистически напоминающих северную столицу России, поэтому его часто называют «Кавказским Петербургом».

Также одной из главных достопримечательностей центральной улицы города, Проспекта Мира, считаются местные трамваи. Это не просто средство транспорта – внутри них работают кафе и туристические аудиогиды.

Неподалеку от исторического центра можно посетить недавно открывшийся дом-музей выдающегося режиссера Евгения Вахтангова. Он жил там до переезда в Москву. Особенностью этого места стало то, что там же расположено театральное пространство, где свои моноспектакли дают известные не только в Северной Осетии, но и по всей России артисты.

Там можно узнать историю семьи Вахтанговых, побывать в детской комнате прославленного режиссера и увидеть реквизиты одного из его спектаклей – «Принцесса Турандот».

Дом-музей Вахтангова находится напротив набережной реки Терек, протекающей через весь город. Если пойти вдоль нее, то можно выйти к единственной мечети в городе, которая была построена еще в дореволюционное время по инициативе приезжих татар.

«Мечеть начали строить именно по инициативе татар, которые были военными, азербайджанских купцов и небольшой группы мусульман-осетин. В Советские годы там располагался музей краеведения, но в 1996 году здание отдали духовному управлению мусульман Республики Северная Осетия-Алания», – сообщили экскурсоводы.

В целом, Владикавказ очень богат на религиозные сооружения. Так, здесь можно найти и армянскую церковь, и синагогу, и кирху и многие другие объекты.

По словам руководителя компании «Табети тур» Алены Бестаевой, Северная Осетия-Алания является многонациональной и многоконфессиональной республикой, где все религии и народы живут в мире и согласии.

Фотографии: Арсения Каримова / «Татар-информ»