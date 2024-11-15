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«Вы повели себя как герои»: в Казани вручили медали подросткам, которые спасли 40 человек
Сегодня в Главном управлении МЧС России по РТ юных татарстанцев, которые проявили героизм при спасении людей, наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Награды ребятам вручили сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации ФС РФ от Государственного Совета Геннадий Емельянов и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев.
29 июля спортсмены-дзюдоисты сборной команды клуба «Нур» из Татарстана вместе со своими тренерами ехали на поезде из Казани в Туапсе на сборы. В Волгоградской области поезд сошел с рельсов. Вагон, в котором ехали ребята и другие пассажиры, перевернулся.
Ребята не растерялись, смогли остановить панику в вагоне и эвакуировать более 40 пассажиров через разбитое окно аварийного выхода.
«Рискуя собственными жизнями, вы повели себя по-геройски. Большое спасибо вашим родителям за то, что вас так воспитали, большое спасибо вашим тренерам», – подчеркнул Геннадий Емельянов.
Эта награда вручается ежегодно в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
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