«Вы подарили нам жизнь»: Метшин поздравил ветеранов с Днем Победы

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В своем поздравлении градоначальник назвал 9 мая праздником истинной доблести и стойкости, торжества добра и справедливости.

«9 мая – одна из самых весомых и судьбоносных дат истории, когда мы отдаем дань памяти и уважения настоящим патриотам, восхищаемся славными защитниками Родины. С годами сменяются поколения, но великий триумф 1945 года остается символом национальной гордости, смелости и бесстрашия нашего народа», - цитирует Метшина пресс-служба мэрии.

Он подчеркнул, что почти все семьи испытали горечь лишений и боль невосполнимых утрат. Однако граждане остались в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на полях сражений, защищая будущее страны.

Метшин добавил, что россияне чтут подвиг, совершенный ветеранами, фронтовиками, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда. Более того, этот подвиг навечно вписан в героическую летопись Отечества, подчеркнул градоначальник.

«Вы подарили нам жизнь и сделали наше государство подлинно независимым, с которым считается весь земной шар. Низкий вам поклон и слова безмерной признательности. Ваши самоотверженные свершения вдохновляют нас на храбрые поступки, укрепляют дух, сплачивают все народы России и помогают достойно отвечать на любые вызовы», - продолжает Метшин.

Еще мэр столицы Татарстана отметил, что сегодня российские мужчины, следуя примеру ветеранов, снова встали на защиту суверенитета своего Отечества. Отважно и мужественно они стремятся сохранить историческую правду и бесценные уроки Великой Отечественной войны, объясняет Метшин, добавив, что Россия никому не даст переписать прошлое и принизить заслуги дедов и отцов в спасении мира.

В завершении Метшин также пожелал ветеранам крепкого здоровья и счастья, чтобы их всегда окружали любящие и понимающие люди, а в сердце защитников Родины жила только радость.